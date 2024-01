Lazio, nuovi accertamenti per Immobile: Ciro vuole anticipare il rientro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nuovi accertamenti in programma nella giornata di oggi per Immobile. Il capitano della Lazio è l'unico assente a Formello, insieme a Luis Alberto, per un "trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra". I tempi di recupero previsti erano dalle 3 alle 4 settimane, ma, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ciro vuole anticipare il rientro.

Saranno tanti gli impegni per la Lazio in questo periodo. Dal campionato all'eventuale derby in Coppa Italia passando per le Final Four di Supercoppa con la semifinale in programma il 19 e l'eventuale finale il 22. Il capitano vorrebbe tornare a disposizione per i quarti di coppa in programma il 10 gennaio. Tiene tantissimo alla stracittadina dopo averne saltate due lo scorso anno.

Immobile vuole bruciare le tappe. I nuovi controlli di oggi aiuteranno a capire meglio la situazione. Dopo la seconda risonanza magnetica il quadro sarà decisamente più chiaro. Ciro scalpita, ma a Formello predicano prudenza. Accelerare i tempi può essere deleterio con un infortunio del genere, Sarri non può permettersi di perdere il 17 a lungo. Decisamente diversa la situazione Luis Alberto. Ai box per una lesione di basso-medio grado all’adduttore della coscia sinistra, il Mago salterà sicuramente Coppa Italia e Supercoppa.