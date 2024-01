Lazio | Nuovo anno, nuovi numeri: lo score del 2023. Ma contro l'Udinese...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Nuovo anno, nuovi numeri. Almeno questo è quello che spera Sarri e la Lazio. Si chiude il girone d'andata con lo score di sette sconfitte in 18 gare: non fa peggio (nel campionato a 20 squadre) dalla stagione 2015-16. L'allenatore si augura anche di trovare più gol: nel 2023 ne sono stati segnati 55 in A, è il risultato peggiore in un anno solare dal 2013 (47 reti). Le ultime due vittorie - contro Empoli e Frosinone - hanno prodotto cinque marcature, una in più di quelle centrate nelle sette sfide precedenti, segno che il vento potrebbe esser destinato a cambiare a breve. E poi ci sono le reti da evitare. Al Castellani la porta di Provedel è rimasta chiusa. Si rigiocherà oggi in trasferta e due gare esterne di fila vinte e terminate con clean sheet risalgono allo scorso maggio e giugno (proprio contro Empoli e Udinese).

Sarri aveva chiesto a Babbo Natale dei punti e non mercato, dopo il Frosinone s'è esposto un po' di più: "Prima pensiamo al controllo di Luis Alberto, poi alle convocazioni del Giappone per Kamada e poi vediamo. Se i due responsi non saranno positivi, a quel punto servirà un interno". I responsi sono stati positivi, ma il club tiene aperta una piccola speranza. Nel caso in cui Basic dovesse partire o capitasse un'occasione conveniente, chiuderà un acquisto, aggiungerà una mezzala. Si seguono, conclude Corriere dello Sport, profili comunitari, under 30, all'estero.

