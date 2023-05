Lazio, obiettivo Champions: con il Lecce riecco il pubblico dei big match

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Serviranno anche loro per centrare la tanto sospirata qualificazione alla prossima Champions League. Come riporta la rassegna di Radiosei laziali nel corso di questa stagione non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra sia in casa che in trasferta. Domani sera nel match cruciale contro il Lecce ci saranno circa 40.000 spettatori. Al momento sono stati staccati circa 11.000 tagliandi che si vanno ad aggiungere ai 26.193 abbonati. Nel turno infrasettimanale con il Sassuolo il loro apporto si è fatto sentire e alla fine è arrivato il gol di Basic a scacciare i mostri a a consegnare una vittoria fondamentale per il prosieguo.

BIGLIETTI E PREZZI - C'è tempo fino al calcio di inizio per assicurarsi un posto nei settori rimanenti. Questi i prezzi per Lazio-Lecce: 25 euro per la Curva Maestrelli e i Distinti Sud Est, 38 euro la Tevere Parterre Centrale, 40 euro la Tribuna Tevere, 60 euro la Tevere Top, 70 euro la Tribuna Monte Mario e la Tevere Gold, 200 euro la Monte Mario Centrale. Riproposta la promozione per la Monte Mario, dove due adulti possono entrare al costo di 99 euro totali.

RENDIMENTO CASALINGO - La Lazio in casa è quinta per punti ottenuti (33) dietro a Juventus (39), Napoli (39), Milan (37) e Inter (36). Sono rimaste le gare contro Lecce e Cremonese per migliorare lo score, poi si tireranno le somme. Un successo contro i salentini farebbe lievitare in maniera consistente la possibilità di poter festeggiare il traguardo nel match con i lombardi in cui sarà celebrato il decennale dal 26 maggio 2013 con tanto di ritorno di Senad Lulic allo stadio Olimpico. A prescindere dai risultati sarà un momento per fermarsi ad omaggiare un evento importante della storia recente del club biancoceleste.