Lazio, occasione per Noslin: a Venezia l'olandese si giocherà le sue carte

RASSEGNA STAMPA - La Lazio andrà in scena a Venezia per continuare a rincorrere la Champions. Assente illustre della sfida Valentin Castellanos, infortunatosi nel primo tempo di Lazio - Napoli. L'argentino rimarrà lontano dal rettangolo di gioco per qualche settimana, Baroni è chiamato a scegliere il suo sostituto. Come riporta La Gazzetta Dello Sport, a Venezia la scelta ricadrà con ogni probabilità su Tijjani Noslin, l'olandese arrivato dal Verona che tanto bene ha fatto con Baroni in panchina. Noslin avrà così l'occasione di giocarsi le sue carte e dimostrare di valere tutti i soldi spesi per lui. Ha avuto poche occasioni fino ad ora, ma una tripletta al Napoli non si fa per caso.