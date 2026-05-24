Lazio, occhi in Brasile: arrivano conferme su Kenji del Cruzeiro
RASSEGNA STAMPA - Il nuovo allenatore poi il mercato, aspettando una risposta dalla nuova Commissione di controllo che dovrà esprimersi entro il 30 giugno per stabilire se la Lazio avrà il mercato libero o sarà ancora vincolata al saldo zero. Intanto, e in attesa anche del confronto tra Lotito e Fabiani che presumibilmente andrà in scena la prossima settimana, i biancocelesti continuano a guardarsi intorno sul mercato.
E arrivano conferme su un nome che vi avevamo anticipato in esclusiva, quello di Kaique Kenji, esterno offensivo classe 2006 del Cruzeiro. Ala sinistra di piede destro, sa saltare l’uomo e rientrare, ma è dotato anche di una buona accelerazione. Al momento rimane un nome monitorato, come riporta anche l’edizione odierna del Messaggero, e potrebbe assumere maggior peso se dovessero arrivare cessioni in un reparto, l’attacco, che sembra destinato a cambiare pelle in estate.
In possesso di doppio passaporto brasiliano e giapponese, a inizio maggio come vi avevamo raccontato Kaique Kenji Takamura Correa è stato riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis dal Tribunale di Napoli. Presto potrebbe arrivare quindi anche il passaporto comunitario, che agevolerebbe enormemente le possibilità di un approdo alla Lazio. Sul giocatore si registra anche l’interessi di Las Palmas e Almeria dalla Spagna e del Venezia dall’Italia, i biancocelesti per ora monitorato la situazione interessati.