Lazio, occhi sul futuro di Tudor: il premio Champions e i possibili successori

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Cinque vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime sette gare, i risultati dell'arrivo di Tudor si vedono tutti. Se l'Europa è però certa e, nel caso di ottenimento di un posto in Champions sarebbe storia: nell'era Lotito la Lazio non si è mai qualificata per due anni di fila nel torneo più prestigioso d'Europa, un traguardo che porterebbe all'allenatore un premio di 150mila euro inserito nel contratto.

In estate sarà rivoluzione per quanto riguarda l'organico, ma questa è cosa risaputa, per questo il tesoretto che porta la qualificazione in Champions sarebbe più che necessaria. Se la Lazio dovesse qualificarsi in Europa League entreranno 20 milioni, non sufficienti per una "ristrutturazione" semi-totale. Intanto si prevede un incontro tra Tudor e società a giugno, sia per valutare le sue richieste, sia per decidere sul suo futuro (ha firmato fino al 2025).

Lo stesso tecnico non sarebbe per ora tra quelli con le valigie in mano, ma senza Champions le sue richieste potrebbero non essere soddisfatte. Dato che però il croato non è nuovo a cambi repentini di programma, per questo gli intermediari di Lotito restano attivi: resta il nome di Palladino e piace Italiano, ma sarebbe spuntato un nome clamoroso che riporta a tempi passati: sempre secondo l'edizione odierna del Messaggero, ancor prima di Sarri, Lotito aveva provato a portare alla Lazio Massimiliano Allegri, che a giugno sarà libero dalla Juventus. Lo stesso Allegri, martedì avrebbe voluto portare i bianconeri ad allenarsi per la rifinitura a Formello, visita poi saltata.