Lazio, occhio ai numeri: dal 2020 mai concessi così tanti tiri in Europa

RASSEGNA STAMPA - Il clima ostile e la novità di un campo sintetico non devono essere alibi; la prestazione della Lazio è stata insufficiente e i numeri testimoniano la mancanza di incisività della compagine biancoceleste.

Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio ha concesso 18 tiri ai norvegesi, record negativo nella competizione di quest'anno ma non solo; infatti le aquile non concedevano più tiri in una singola gara di Europa League dall'ottobre del 2020, contro lo Sturm Graz (19 conclusioni concesse).

Ironia della sorte, lo Sturm Graz ritorna anche in un'altra statistica; infatti la Lazio non subiva almeno due reti in una singola gara di Europa League dal 2022, proprio contro la formazione austriaca.