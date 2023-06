Lazio, oggi al via con la campagna abbonamenti: dai prezzi alle novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ieri ha ufficialmente presentato "Essere Laziali", la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024. Portafoglio alla mano, l'apertura avverrà oggi alle ore 10. Ricordano che la prima fase di vendita si protrarrà fino al 15 luglio.In questo arco di tempo, i tifosi potranno rinnovare la vecchia tessera, oppure acquistarne una nuova sui posti liberi dello stadio. La seconda fase, quella di vendita libera, inizierà il 21 luglio e si concluderà il 13 agosto alle ore 19, il tutto si farà online o nei punti vendita Vivaticket, fatta eccezione per gli abbonamenti "Invalidi 100%", acquistabili solo nei Lazio Style.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E PREZZI - Come riporta Il Messaggero, confermate le 19 gare di Serie A in casa, più la prima di Coppa Italia, mentre i prezzi sono leggermente più alti. Il settore Nord infatti è passato da 269 euro a 295. Aperta la Maestrelli, che con i Distinti Sud-Est costerà 280 euro (e prelazione in vista del derby). La Tevere aumenterà dai 50 ai 95 euro nei quattro settori anche se la vendita delle due Parterre, Laterale e Centrale, verrà aperta in seguito a causa dei lavori di ristrutturazione. Novità per la Monte Mario che, per la prima volta, sarà divisa in Laterale (750 euro) e Top (920), mentre il costo della Tribuna d'Onore è salito a 3900 euro. Non resterà che puntare a quota 30mila, superando i 28.731 del 2004-05, primato dell'era Lotito.