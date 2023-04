Lazio, oggi la decisione del Giudice sportivo sui cori antisemiti: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio aspettano e si augurano di non vedere sfumata la possibilità di assistere al match contro la Juventus, sabato 8 aprile. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è attesa per oggi la decisione del Giudice sportivo Mastrandrea in merito ai presunti cori antisemiti uditi durante il derby. Il settore della Curva Nord è a rischio chiusura, il dispositivo del Giudice recitava: «Cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, risultano essere stati prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord». Lo stesso Lotito aveva sottolineato che "noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzano determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento. Per questo chiudere la Curva in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole". Nel frattempo, la prevendita per Lazio-Juve di sabato sera è in corso da giorni, la Curva Nord è riservata solo ad abbonati. Nelle prossime si capirà se il settore verrà chiuso o meno.