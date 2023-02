Lazio: Olimpico tabù nel 2023, ma nel frattempo il Flaminio...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stadio Olimpico non è più un fortino sicuro per la Lazio. Così come riporta la rassegna di RadioSei nel 2023 i biancocelesti hanno conquistato appena due vittorie sul proprio terreno di gioco. Una in campionato contro il Milan e l'altra in Coppa Italia contro il Bologna. Per il resto sono arrivati due pareggi contro Empoli e Fiorentina e una sconfitta contro l'Atalanta. Troppo poco per chi vuole ambire a grandi traguardi. Contro il Cluj in Conference League è necessario invertire la rotta. La cornice di pubblico però non sarà quella del campionato. Circa 9000 i tagliandi venduti per la sfida contro i rumeni. D'altronde nemmeno l'Europa League ha mai scaldato più di tanto il cuore dei tifosi laziali. Altro dato da sovvertire è quello riguardante le sfide ad eliminazione diretta. Nelle ultime tre non è mai arrivata la vittoria in casa. Un pareggio col Porto lo scorso anno e due sconfitte contro Siviglia e Bayern Monaco nel 2019 e nel 2021. A ciò va aggiunto che nella gestione Lotito la Lazio non è mai andata oltre i quarti di finale di Europa League. Una volta nel 2013 e l'altra nel 2018. La Conference potrebbe rappresentare l'occasione per fare di nuovo un cammino lungo a livello internazionale. Le semifinali mancano dalla Coppa Uefa 2002-2023, quando l'allora formazione di Roberto Mancini affrontò il Porto. Nel frattempo il sogno dello stadio Flaminio non è ancora tramontato in casa Lazio. Il patron biancoceleste Claudio Lotito seppur non abbia ancora presentato un progetto ha ribadito le sue condizioni affinché l'operazione possa concretizzarsi. Tre i punti cruciali della questione: la capienza, le coperture sui vari settori e i parcheggi.