Lazio, Orsi su Provedel: "Ha personalità, se sbaglia azzera tutto. Non ha mancanze"

Senza dubbio uno dei migliori acquisti del club biancoceleste in estate, Ivan Provedel non passa di certo inosservato a chi vive di questo sport, ma non solo. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'ex Fernando Orsi, 12 anni tra i pali laziali, 125 presenze in campionato e il ruolo di vice allenatore con Mancini. ha commentato così le prestazioni e la stagione dell'estremo difensore di Sarri: "

L’imbattibilità interrotta pesa come per un attaccante non andare in gol, soprattutto perché Rabiot ha segnato subito dopo il vantaggio, ma contro la Juve ci può stare. Un rendimento così non era pronosticabile ma Provedel ha dimostrato di essere pronto per una grande piazza. Gran lavoro suo mentale per adattarsi e dello staff che lo allena. Ha personalità̀. Quando fa un errore, azzera tutto subito.

È un portiere fatto. Si può sempre migliorare, ma non ha mancanze. È sufficiente in tutto, dalle uscite all’abilità di comandare la difesa. Pecca un po’ nel coraggio di bloccare i palloni. In questa difesa c'è molto di lui. Sarri lo tiene al centro dei suoi schemi e ha la fiducia della squadra, questo conta molto".