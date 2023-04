Lazio, ottenere la Champions è fondamentale: i bonus sono finiti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il passo falso contro il Torino ha dato l'occasione a squadre come il Milan e l'Inter di avvicinarsi al secondo posto. La Lazio si è giocata il suo bonus e nel tour de force che l'aspetta ora deve cercare di strappare il massimo per evitare di rientrare definitivamente nel gruppone. La direzioni di Ghersini ha sicuramente lasciato del nervosismo a Formello, lo stesso Lotito, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, quando domenica si è recato nel centro sportivo era tranquillo, ma leggermente infastidito per l'arbitraggio. La squadra, però, dev'essere conscia di avere anche delle responsabilità proprie. I tiri in porta sono stati pochi, il Torino con il suo pressing ha creato non poche difficoltà e anche nel secondo tempo la squadra di Sarri non è mai stata veramente pericolosa, nonostante fosse padrona del campo. Che siano stati i carichi di lavoro eccessivi o una semplice giornata storta, l'importante è che la squadra torni al più presto a reagire.

CHAMPIONS COME OSSESSIONE? - La partita contro l'Inter, in questo senso diventa fondamentale. Una vittoria permetterebbe di allontanarsi ancora da quella sfida infiammata che comprende le milanesi, Roma e Juventus, con l'Atalanta sempre più vicina. Una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione. La conquista della Champions League è per la Lazio un passaggio a tratti necessario. Come sottolinea ancora la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ultima semestrale di bilancio, chiusa al 31 dicembre 2022, segna un passivo di 21,4 milioni di euro. A questo si aggiungono la gestione economica dei giocatori e lo sforzo estivo da coprire. L'entrata dei 40-50 milioni che porterebbe la Champions diventa così fondamentale per coprire tutte le spese, al punto che la qualificazione rischia, almeno per la società, di diventare un'ossessione non da poco.