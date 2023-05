Lazio, paradosso Berardi: Sarri lo vuole, ma stasera va fermato

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sembra quasi paradossale, ma la Lazio stasera sarà chiamata a disinnescare in ogni modo l'attaccante che più vorrebbe in questo momento. Domenico Berardi, uno a cui, secondo i dati riportati nella rassegna di Radiosei, piace colpire la squadra biancoceleste: 9 gol segnati in 14 volte che l'ha incontrata, ha fatto di meglio solo contro il Milan, sua vittima preferita in Serie A, con 11 reti. Dovrà essere fermato per 90 minuti, poi si penserà di nuovo al "pressing" di mercato, magari mettendo in mezzo il cartellino di Cancellieri che piaceva proprio al club neroverde. "Mimmo" è attualmente a 8 reti in 20 presenze in campionato e punta a chiudere in doppia cifra per la sesta volta in Serie A dal 2013-2014, la sua stagione d'esordio, l'unica in cui non castigò la Lazio. In totale sono per lui sono 129 gol in 346 partite col Sassuolo.