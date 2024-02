Lazio, passi avanti per Zaccagni e Patric: le loro condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca di recuperare i suoi pezzi più importanti. Da Zaccagni a Patric: sono loro due i giocatori che da tempo ormai stanno mancando all'appello di Maurizio Sarri. Entrambi sono attesi a Formello per tornare ad allenarsi. L'obiettivo è quello di esserci a San Valentino contro il Bayern Monaco, come riportato da Il Corriere dello Sport.

L'ex Verona sta migliorando: verrà sottoposto al “test del dolore”, poi si procederà per tappe ricontrollandolo giorno dopo giorno. Avrà bisogno di un ricondizionamento e di una riatletizzazione importante, visto che non mette piede in campo dalla sfida contro il Lecce quando gli antidolorofici hanno smesso di fare effetto. Convocazione in dubbio contro il Cagliari: c'è il rischio di uno stiramento, meglio procedere con cautela.

Il centrale spagnolo, invece, fermo anche lui da Lazio - Lecce, è volato in patria per cercare di sistemare l’infrazione all’omero. Si ripresenterà al centro sportivo per andare avanti senza fretta nel suo recupero. Per Cagliari è sicuramente out, va considerato in dubbio per il Bayern Monaco. In difesa sabato ci sarà uno tra Gila e Casale insieme a Romagnoli. Sarri, comunque, incrocia le dite per riavere presto sia Zaccagni che Patric.