Lazio, Patric è ancora out: Casale pronto a tornare tra Gila e Romagnoli

RASSEGNA STAMPA - Il prossimo ciclo di partite della Lazio sarà decisivo per la corsa alla Champions League. Il focus è puntato sulla difesa: Sarri ha tre centrali a disposizione per almeno le prossime tre partite. Patric è ancora out: ha bisogno ancora di altri 15/20 giorni, salterà l'Atalanta, il Cagliari e molto probabilmente anche l'andata contro il Bayern Monaco.

Bisognerà fare affidamento quindi su Romagnoli, Gila e Casale, ormai da tempo sparito dai radar biancocelesti ma che presto avrà la sua occasione. Non gioca dal 17 dicembre contro l'Inter, ha saltato tutte le ultime sette gare. A breve potrebbe tornare in campo, dopo che due volte in pochi mesi è stato fermato da un problema muscolare.

L'obiettivo dell'ex Verona è quello di infilarsi nella coppia Gila-Romagnoli, ormai confermatissima nell'ultimo periodo. Lo spagnolo ha giocato da titolare le ultime nove sfide di campionato, una in più proprio di Casale (fermo a otto). Sarà fondamentale, quindi, gestire e far rifiatare tutti, soprattutto Romagnoli, per cui vanno evitati sovraccarichi al polpaccio. Sarri necessita di tutti i suoi giocatori a disposizione per la giusta alternanza nel prossimo tour de force con vista Champions.