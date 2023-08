Lazio, Pedro a tutto gas: lo spagnolo l'uomo in più a gara in corso

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. La Lazio grazie ai nuovi acquisti nel reparto avanzato potrà approntare maggiore rotazioni e gestire meglio i suoi uomini d'attacco Come riporta il Corriere dello sport, il tecnico biancoceleste potrà utilizzare il talento e la classe di Pedro a gara in corso senza doverlo spremere nel corso della stagione ma potendolo utilizzare nei momenti decisivi. Come si è visto nella gara contro l'Aston Villa, lo spagnolo è entrato a mezzora dalla fine rendendosi molto pericoloso grazie alle sue accelerazioni, uno dei marchi di fabbrica dell'esterno ex Barcellona. A Walsall, contro il club inglese, la Lazio si resa pericolosa solo al minuto 72 grazie a un'azione di Pedrito. Nel corso della stagione le qualità dello spagnolo a gara in corso potrebbero essere decisive. L'idea del tecnico è quella di tenerlo sempre fresco e pronto all'uso anche se è difficile pensare a Pedro come un jolly dato il suo valore. L'anno scorso gli infortuni di Immobile costrinsero Sarri a mettere Felipe Anderson come punta centrale e Zaccagni e Pedro sugli esterni sono stati spremuti all'inverosimile. In questa stagione grazie agli acquisti di Castellanos e Isaksen, il tecnico avrà 6 giocatori per tre posti e potrà gestirli nel migliore dei modi.

