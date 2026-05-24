Lazio | Pedro cresce, non invecchia: il dato degli ultimi 20 anni
24.05.2026 08:15 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha concluso la sua stagione con la vittoria per 2-1 contro il Pisa e, com'è accaduto spesso da quando gioca con l'aquila sul petto, Pedro è stato decisivo con il gol della rimonta. La sfida dell'Olimpico è stata la 187ª di Pedro in A, presenze collezionate dopo avere compiuto 33 anni. Come riporta il Corriere dello Sport, negli ultimi 20 anni, tra i giocatori di movimento, solo Totti, Quagliarella e Zanetti hanno giocato più gare dopo avere superato questa età. Pedro è come il vino, di quelli di lusso.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.