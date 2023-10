Lazio, Pedro è un jolly perfetto per Sarri ma ora vuole tornare a essere titolare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In questa prima parte di stagione è stato il vero e proprio jolly della squadra e quella rete nel finale della gara contro il Celtic è lì dimostrarlo ancora una volta. Pedro è un giocatore che fa la differenza, che sa fare la differenza anche dalla panchina. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport lo spagnolo però ora vuole più spazio.

L'inizio stagione è stato difficile per Pedrito a causa di un problema alla caviglia che non gli ha permesso di essere subito in forma. Anche per questo Sarri lo ha utilizzato per un totale di 128 minuti in 8 presenze complessive. Ora però Pedro ha tutta l'intenzione di scaldare i motori e di mettere in difficoltà il tecnico giocandosi una maglia da titolare in vista della gara contro il Sassuolo, primo impegno della Lazio dopo la sosta per le nazionali.