Lazio | Pedro e Vecino: Sarri li aspetta al massimo. E il calciomercato...

La prima delle due settimane di allenamenti della Lazio durante la sosta per le nazionali è stata caratterizzata da una costante: l'assenza di Pedro e Vecino. Lo spagnolo soffre di un problema alla caviglia sinistra e sfrutterà il riposo per cercare di superare il problema e riprendere la forma migliore. L'uruguaiano invece prima della trasferta di Napoli ha avuto un forte affaticamento muscolare, prossimo alla lesione. Non è stato convocato in nazionale e Sarri ha bloccato il trasferimento al Galatasaray.

Lazio, le riflessioni su Pedro e Vecino

Sarri si fida ciecamente di Pedro e Vecino. Come riporta il Corriere dello Sport prima dell'estate aveva spinto per il rinnovo del primo e a calciomercato chiuso ha stoppato il secondo sulla via di Istanbul. Tuttavia le riflessioni della società sui due andranno avanti. Pedro è considerato da tutti un campione, nei prossimi mesi bisognerà capire quanto verrà condizionato dal problema alla caviglia. Sul gong del calciomercato la Lazio ha trattato un'ala in più (in particolare Greenwood, ma anche Bobb), a gennaio verrà fatto un altro punto della situazione. Lo stesso vale per Vecino, a cui Sarri ha garantito spazio nonostante un centrocampo numericamente più ricco dello scorso anno. Le rotazioni tra campionato e Champions League regaleranno minuti a tutti e il tecnico biancoceleste vede nell'uruguaiano un fedelissimo. Nella sessione invernale ci si metterà di nuovo seduti intorno a un tavolo per decidere se continuare insieme oppure no, con la società biancoceleste già impegnata per non farsi trovare impreparata.