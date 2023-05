Lazio, Pedro riflette sul rinnovo: fondamentali le prossime settimane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il campionato si avvia alle battute finali, poi arriverà il mercato e la Lazio oltre a cercare rinforzi vorrebbe anche blindare e garantirsi per altro tempo ancora i propri gioielli. È il caso di Pedro, il contratto è in scadenza e di rinnovo non ha mai voluto parlarne rimandando ogni discorso al termine della stagione. Prima bisogna raggiungere l’obiettivo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non si può dire che la Champions sia il suo ultimo regalo, ma neanche escluderlo con certezza. Le riflessioni dell’attaccante non riguardano principalmente la qualificazione alla competizione europea, in ballo ci sono altri aspetti come la famiglia e il bisogno di riavvicinarsi a casa. In Liga qualcuno si è mostrato interessato, il biancoceleste è un leader di un certo tipo e con l’esperienza e la carriera che ha alle spalle fa gola e non poco. Anche in Arabia e Stati Uniti lo vorrebbero, ma finora lo spagnolo non si è mostrato interessato. Ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla voglia della società di ringiovanire la rosa, anche se nonostante i trentasei anni si è sempre dimostrato una pedina più che fondamentale. Ora è a un bivio, dovrà decidere se proseguire il suo percorso nella Capitale o tentare una nuova esperienza. Giunti a questo punto, nulla può essere dato per scontato. Bisognerà solo attendere per capire come si muoveranno i capitolini e avere maggiore chiarezza sulle intenzioni del diretto interessato, nelle prossime settimane potrebbe smuoversi qualcosa.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE