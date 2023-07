Lazio, Pedro rinnovo e Champions: lo spagnolo asso nella manica di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

Un altro anno insieme con l'opzione rinnovo, questo l'accordo preso da Lotito e da Pedro per continuare il percorso biancoceleste dello spagnolo iniziato due anni fa quando Sarri lo volle a tutti i costi e di fatto la Lazio lo scippò alla Roma che aveva deciso di metterlo ai margini del progetto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Pedrito ha firmato, è bastata una chiacchierata con il patron che ha mantenuto la parola data nella passata stagione.

Sarà ancora lui uno dei protagonisti di in un'annata importantissima in cui servirà l'esperienza di chi la Champions l'ha giocata e soprattutto vinta. Un'alternativa di lusso, un asso nella manica per Sarri da utilizzare anche a partita in corso. L'obiettivo ora è conquistare un trofeo anche con la Lazio, da aggiungere alla sconfinata collezione firmata Pedro.