Lazio, Pedro scalda i motori: il derby è "casa sua". I numeri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta per giocare il derby. I biancocelesti, dopo la vittoria contro il Feyenoord, saranno impegnati contro la Roma in una sfida importante in termini di classifica e per il dominio cittadino. Sarri deve sciogliere alcuni ballottaggi. Davanti la quasi certa assenza di Zaccagni per i problemi al ginocchio pone Pedro in pole per una maglia da titolare. L'esperienza dello spagnolo per provare a battere Mourinho. Come riporta il Corrriere dello Sport, l' ex Barcellona ha gà segnato un gol e servito un assist contro la Roma. In termini generali, Pedrito ha ottimi numeri nei derby. Sarri domani potrebbe affidarsi alla sua classe per mettere la Roma al tappeto. Il derby è una di quelle sfide che difficilmente sbaglia grazie alla sua grande esperienza nei palconoscenici più prestigiosi.

I numeri. Pedro ha ottimi numeri nei derby in assoluto. In Spagna con con la maglia del Barcellona ha segnato in sei occasioni in undici stracittadine disputate. I numeri sono stati confermati in Inghilterra, con la maglia del Chelsea contro Tottenham e Arsenal. Con gli Spurs ha segnato in due occasioni, che hanno portato due vittorie. Contro l'Arsenal stesso rendimento. Con una delle due reti realizzata nella finale di Europa League a Baku vinta 4-1.

Derby della Capitale. Poi è arrivato a Roma sponda giallorossa. Al secondo tentativo ha segnato nel derby del 15 maggio 2021, vinto dalla Roma per 2-0. In quella estate, il club l'ha fatto fuori dal progetto tecnico e Sarri l'ha chiamato alla Lazio. E al suo primo derby con l'aquila sul petto, il 26 settembre 2021 ha subito griffato nella vittoria per 3-2 contro i cugini giallorossi, divenendo un idolo dei tifosi biancocelesti. L'anno seguente si è confermato con l'assist per il gol di Felipe Anderson che ha deciso il match. Domani contro la Roma avrà la possibilità di aggiornare il suo score.

