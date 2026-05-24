Lazio, Pedro torna in Spagna? C'è una squadra che lo vuole
24.05.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Ora il futuro. Salutata la Lazio, Pedro pensa al domani. Ancora non è chiaro se continuerà a giocare o si ritirerà, lo deciderà nei prossimi giorni. Quello che è certo è che lascerà la Capitale per tornare probabilmente in Spagna. E proprio lì, a casa sua, lo rivogliono. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, su di lui c'è il Tenerife, che vorrebbe metterlo sotto contratto per l'ultimo anno della sua carriera. La scelta spetta a lui, se fermarsi ora o regalarsi ancora un ultimo ballo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.