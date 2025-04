Lazio, Pedro veterano dell'Europa League: raggiunta quota 50 presenze

RASSEGNA STAMPA - La dolorosa sconfitta ottenuta dalla Lazio in Norvegia non ha permesso di soffermarsi su alcuni aspetti interessanti strettamente connessi alla partita di ieri.

Tra questi, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è un importante traguardo raggiunto da Pedro, che ha toccato quota 50 presenze in questa prestigiosa competizione. Da segnalare, però, che lo spagnolo è rimasto a digiuno da gol per la quinta volta nella competizione con la maglia della Lazio.

