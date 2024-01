Lazio, Pedro vuole un altro trofeo: il suo futuro lo vede ancora in biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri non ha mai nascosto di essere un grande estimatore di Pedro. Un’esperienza enorme sul campo, trofei su trofei vinti, personalità da vendere che ha fatto innamorare i tifosi biancocelesti. Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo spagnolo ha la qualità di farsi sempre trovare pronto nelle occasioni importanti: nella carriera ha realizzato ben 9 gol nelle finali disputate e ha vinto tutti i maggiori trofei internazionali (25) che un calciatore possa vincere. Venti con il Barcellona, 3 con il Chelsea e 2 con la Spagna, il suo palmarès farebbe sognare qualunque giovane calciatore e non solo.

Il canarino ha sempre ribadito che vorrebbe vincere anche trofei con la maglia della Lazio in Italia, come coronamento di un’esperienza che è iniziata nel migliore dei modi e dovrà finire altrettanto. Pedro ha prolungato il suo contratto nella scorsa estate e alla sua 25esima presenza nell’attuale stagione (nel derby vinto di Coppa Italia) è scattata automaticamente la conferma per la prossima stagione come da contratto. Comunque a giugno, il calciatore e il club si incontreranno per parlare del futuro, magari con un trofeo in più in bacheca, quella laziale e quella di Pedro.