Lazio - Pisa, prova sufficiente di Ferrieri Caputi: le pagelle dei quotidiani
24.05.2026 10:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Lazio - Pisa, gara vinta 2-1 dai biancocelesti, è stata una partita tranquilla, gestita senza troppi patemi da parte della direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi. Mancano un paio di gialli, ma non ci sono stati episodi controvesi o errori rilevanti. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.