Lazio, porte aperte al futuro: Isaksen si prende la scena, mentre Felipe...

RASSEGNA STAMPA - Ventata di aria fresca sulla fascia destra. Lazio - Frosinone è stato un vero e proprio spartiacque nella stagione dell'attacco biancocelestre. Sale Isaksen, scende Felipe Anderson: anche Sarri ha capito su chi bisogna puntare. Il danese ha cambiato la partita dell'Olimpico con un gol e un assist, e ora contro l'Udinese è in vantaggio per partire da titolare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Lotito per l'ex Midtjylland ha speso 12 milioni più 4 di bonus. È un investimento che va sfruttato. Per il brasiliano, invece, era arrivato fino a un'offerta di 3,5 milioni di ingaggio per il rinnovo. Ora, però, con la Juventus sullo sfondo, e con delle prestazioni fortemente sottotono, sembra più lontana che vicina la sua permanenza. Isaksen è l'unico sicuro di rimanere nel prossimo giugno, e l'erede naturale di Felipe Anderson.

Sulla fasce infatti andrà valutata anche la situazione di Zaccagni (in scadenza nel 2025) e di Pedro. In caso di addio di entrambi, la società dovrà puntare sull'acquisto di due ali, se non tre. Per il futuro si conta sull'inserimento graduale a pieno regime di Saná Fernandes, che farà 18 anni a marzo. La Lazio ha aperto le porte al futuro, e già da quest'anno si vedono grandi cambiamenti. Nessuno è più certo del posto.