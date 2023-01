Lazio, presentato il libro di Eufemi. Cangemi: "Prezioso contributo al calcio"

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri è stato presentato il libro di Adelmo Eufemi dal titolo 'La mia vita per la Lazio: storie di un calcio che non c'è più'. Come riporta la rassegna di Radiosei, all'evento c'erano circa 300 persone. Tra gli ospiti, il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuene Cangemi. A margine dell'evento Cangemi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È' stato per me un onore partecipare alla presentazione del libro di Adelmo Eufemi, sia come rappresentante istituzionale che come appassionato di calcio. Ascoltare le storie di uno dei difensori storici della squadra biancoceleste. I racconti di quello sport che ancora oggi infiamma gli animi, ma che non è lo stesso di quando Eufemi scendeva in campo permette di comprendere ancora meglio questo sport e il suo valore. I racconti di Memmo sono un contributo prezioso al calcio e un tassello vivi della storia della Lazio e la partecipazione di oltre 300 persone a questo evento ne è la miglior testimonianza”.

Il volume è stato curato da Valerio Cutonilli e dal rappresentante del gruppo di lavoro del Ministero dell'Isttuzione e Sport Fabrizio Falconetti. Erano presenti l'ex centravanti e capitano della Lazio Tommaso Rocchi, in rappresentanza del presidente Lotito il portavoce della società Roberto Rao e il giovane Marco Bertini. Ad Eufemi è stata donata una targa e la maglia numero 5 con la firma dei calciatori della Lazio, primo tra tutti Ciro Immobile.

