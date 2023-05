Lazio Primavera, contro il Cosenza basta un punto: poi sarà festa

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, alle 15, la Lazio Primavera incontra il Cosenza. Un giorno importante per i colori biancocelesti, la prima squadra impegnata a Milano in una gara decisiva per la Champions e i giovani aquilotti al Fersini per centrare la promozione in Primavera 1. Come riporta la rassegna di Radiosei, oggi, contro i calabresi serve un punto per blindare il primo posto. A due giornate dalla fine con 6 punti di vantaggio sulla seconda ( con lo scontro diretto a sfavore). Grande attesa nell'ambiente biancoceleste. Ieri la squadra è andata in ritiro per mantenere alta la concentrazione e agguantare l'obiettivo. Oggi al Fersini saranno presenti il Dg Enrico Lotito e il Ds Fabiani pronti a festeggiare l'obiettivo stagionale. I due dirigenti in carica dalla scorsa estate vogliono tagliare il traguardo e programmare la prossima stagione.

TAPPE - I baby biancocelesti fino a novembre erano tredicesimi e aveva collezionato 4 sconfitte in sette gare. Poi è iniziata la scalata: 18 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle successive 21 partite. Solo l'Ascoli è riuscita a stare dietro alla Lazio.

ULTIME DI FORMAZIONE - Crespi out- la sua stagione è finita in anticipo a causa di una lesione muscolare. Recupera Balde, dopo aver scontato la squalifica Fuori anche Floriani Mussolini, espulso al fischio finale nell'ultima gara. L'attacco sarà guidato da Diego Gonzalez, salito a 9 reti in 8 presenze stagionali. Il paraguaiano acquistato a gennaio e già riscattato sogna la promozione in prima squadra.

TORNA ALLA HOMEPAGE