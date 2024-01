Lazio Primavera, lo scontro col Genoa: serve tornare alla vittoria

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio Primavera oggi contro il Genoa vuole tornare alla vittoria. I ragazzi di Sanderra vogliono invertire la rotta, dopo gli ultimi risultati deludenti. I baby biancocelesti, come riporta il Corriere dello Sport, non conquistano l'intera posta in palio da più di un mese, quando vinsero contro la Roma il 22 dicembre scorso. La scorsa settimana il pareggio in rimonta contro il Verona può dare forza per la sfida odierna.

Il tecnico Sanderra dovrà fare a meno di Sanà Fernandes, ancora aggregato alla prima squadra date le assenze di Immobile e Zaccagni per squalifica. In attacco out anche Agostini per una lesione muscolare al flessore. I biancocelesti proveranno a vincere senza due titolari del tridente d'attacco. Ruggeri e compagni sono quinti in classifica a quota 30 punti in compagnia di Atalanta e Sassuolo, che hanno già disputato la la loro gara.

