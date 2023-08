Lazio Primavera, oggi riprende la preparazione: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo la sconfitta contro la Fiorentina che gli è costata l’eliminazione dal torneo di Osimo, la Primavera è pronta per scendere di nuovo in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, Sanderra ha concesso due giorni di pausa per recuperare le energie e rimettere in ordine le idee. Il tecnico vuole che siano tutti pronti per l’inizio della stagione, l’esordio è in programma il 19 agosto contro l’Atalanta, e per questo ha fatto un piano programmando il lavoro per le prossime settimane: un allenamento al giorno più le amichevoli.

