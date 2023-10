Lazio Primavera, sfida d'alta classifica con l'Empoli: torna Gonzalez

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sfida d'alta classifica per la Lazio Primavera che ospita l'Empoli al Fersini. Il fischio d'inizio è programmato alle 14.30. I biancocelesti sono reduci dal pareggio in rimonta in Youth League contro il Feyenoord, una bella soddisfazione contro la prima del girone ed essendo andati sotto di due gol. Un risultato che, riporta Corriere dello Sport, può dare una spinta per il match di oggi. I ragazzi di Sanderra sono terzi in classifica con 14 punti conquistati in 7 giornate, a -3 dal Milan secondo e -6 dall'Inter, che ieri ha battuto il Bologna e si è portato a quota 20. L'Empoli è a 12 e quindi distante solo 2 punti: un avversario tosto che non può essere sottovalutato. In campionato l'unica sconfitta rimediata risale all'esordio giocato a Bergamo: una striscia di due mesi da provare ad allungare con la partita di oggi. Rispetto a quattro giorni fa, tornerà a disposizione Diego Gonzalez, per regolamento non utilizzabile nelle gare europee.

