Lazio Primavera, si torna in campo all'Epifania con un big match assoluto

Viaggia senza fermarsi la Lazio Primavera, forte della miglior difesa del campionato (solo 11 reti subite). Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i giovani biancocelesti tornano in campo dopo la sosta natalizia e lo fanno già nel giorno dell'Epifania. Ad attenderli ci sarà l'Inter, imbattuta finora, prima contro seconda in classifica a soli due punti di distanza l'una dall'altra.

Tornano in gruppo Dutu e Ruggeri, aggregati alla prima squadra in questi ultimi giorni, poi tornerà anche Sana Fernandes che svolgerà ancora un allenamento "coi grandi". Qualche problema solo per D'Agostini, fermo per una lesione muscolare al flessore.

Dopo l'appuntamento con l'Inter si tornerà in campo già mercoledì per la sfida dei quarti di Coppa Italia contro il Napoli, ma si giocherà al Fersini.