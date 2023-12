Lazio, Provedel è la certezza. E ora contro l'Atletico bisogna alzare il muro...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dal 19 settembre al 13 dicembre. Sono passati quasi quattro mesi precisi, e la Lazio si trova di nuovo davanti all'Atletico Madrid. Vecchi ricordi, come il gol di Provedel nei minuti finali, che ha portato un pareggio insperato nel giorno del ritorno in Champions League dei biancocelesti. Un avvenimento impensabile che ha fatto la storia della competizione e della società. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Da un'area all'altra: ora il numero 94 spera di non dover tornare in attacco per buttare la palla in rete. La fiducia è tutta nei suoi compagni, che hanno 'solo' il compito di abbattere il muro di Simeone. L'ex portiere dello Spezia dovrà pensare a blindare la sua di porta, come spesso ha fatto in tutte le 21 partite giocate dalla Lazio. Infatti, non ha saltato nemmeno un minuto: tra parate mostruose e qualche piccolo svarione, 'il portiere biondo' è la certezza di Sarri e dei biancocelesti.

Il compito di questa sera al Metropolitano è quello di cancellare la brutta parata su Ngonge a Verona di sabato scorso, che è, in parte, costata la vittoria alla squadra. Contro l'Atletico c'è da alzare di nuovo il muro, com'è successo nelle ultime due partite europee contro Feyenoord e Celtic. Un risultato positivo potrebbe significare primo posto nel girone.