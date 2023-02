Lazio, Provedel per la storia: spera di festeggiare così un grande traguardo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra gli uomini fidati di Sarri, c’è sicuramente Ivan Provedel. Il portiere, sin dal suo arrivo, si è reso subito protagonista. Solo cinque minuti in panchina, col Bologna il giorno dell’esordio, da li in poi in campionato è diventato titolare inamovibile. È il punto di forza della difesa biancoceleste e i numeri lo confermano. Domani contro la Sampdoria, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, taglierà un traguardo importante: cento presenze in Serie A e spera di festeggiarle nel migliore dei modi. L’obiettivo è portare a casa l’intera posta in palio, se poi ci si riuscisse lasciando la porta inviolata sarebbe la ciliegina sulla torta. Qualora le cose dovessero andare nel verso giusto, per il portiere sarebbe il tredicesimo clean sheet. Prendendo i considerazione i migliori campionati europei, solo Barcellona e Juventus hanno fatto meglio. Un dato che inorgoglisce ancor di più se si pensa che, sfogliando la storia, solo la Lazio della stagione 1972-73 e quella del primo scudetto erano riuscite a raggiungere lo stesso obiettivo dopo ventitré giornate. Tutto è nelle sue mani, il destino della squadra e quello personale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE