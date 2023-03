Lazio, quale sarà il futuro delle seconde linee: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

In questa stagione, nella rosa biancoceleste ci sono diversi giocatori che hanno giocato poco o nulla e la poca considerazione di Sarri potrebbe mettere in discussione il proprio futuro. Come riporta la rassegna di Radiosei, il riferimento è in particolar modo ai seguenti profili: Basic, Marcos Antonio, Maximiano, Mario Gila, L. Pellegrini, Cancellieri, Luka Romero. Tutti nomi destinati a rimanere in secondo piano dopo l'eliminazione della Lazio dalle coppe. A meno di sorprese, infatti, Sarri (al netto di eventuali squalifiche o infortuni) si affiderà principalmente ai titolari per le restanti undici gare di Serie A. Basti pensare che i giocatori sopracitati, impiegati principalmente nelle coppe, hanno collezionato in tutto solo 1186 minuti (recuperi esclusi) nel campionato italiano.

LA SITUAZIONE. Tra le seconde linee quello più utilizzato è Basic con 414'. Uno dei quei giocatori dal futuro più incerto. Sarri vorrebbe un profilo più funzionale al suo progetto tattico. Una grande delusione del mercato estivo è Marcos Antonio (306'), difficilmente utilizzabile come perno centrale Milinkovic e Luis Alberto.In estate potrebbe lasciare la Lazio nel caso arrivassero offerte interessanti. Matteo Cancellieri ( 226' ) recentemente ha superato L. Romero (148' ) nelle gerarchie, diventando il primo cambio in attacco. Per concludere restano da valutare i nomi di, Mario Gila ( 86') considerato solo in Europa, e Maximiano (6') per cui è evidente la bocciatura: Sarri nel derby ha scelto Provedel nonostante avesse fosse stato colpito da una forte influenza. Diversa, invece, la situazione di Luca Pellegrini (ancora in attesa del suo debutto in campionato) che sta concludendo il periodo di “apprendistato”. In queste settimane dovrà convincere Sarri e guadagnarsi la conferma sul campo.

