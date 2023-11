Lazio, quinto 0-0 in un derby nel nuovo millennio: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il derby se non puoi vincerlo, non devi perderlo. Questa è la frase più in voga della giornata dopo lo 0-0 di ieri tra Lazio e Roma, in una città in cui la rivalità è tra le più sentite al mondo. Come riporta la rassegna stampa del Corriere della Sera il pareggio a reti bianche mancava nella stracittadina della Capitale da più di 5 anni: l'ultima volta fu il 15 aprile 2018.

Nel nuovo millennio invece gli 0-0 sono cinque. Oltre a quello di ieri e al precedente citato, gli altri tre risalgono al 9 febbraio 2014, al 29 aprile 2007 e al 15 maggio 2005. In totale invece gli 0-0 nel campionato di Serie A sono 23, con addirittura 5 su 8 sfide tra il 1963 e il 1967.