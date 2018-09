Lazio, Radu ci prova per il derby: ecco il punto sugli infortunati

Stefan Radu vuole riprendersi in fretta la Lazio. A pochi giorni dal guaio muscolare già lavora in maniera differenziata. Con Genoa e Udinese sarà out, rimane in forte dubbio per il derby. Ma il difensore vuole provarci a tutti i costi. Ha subito una contrattura ai flessori della coscia sinistra, dalla prossima settimana tenterà il ritorno in gruppo per mettersi a disposizione contro la Roma. Ma meglio non forzare tanto, c’è il rischio ricaduta, come successo a Berisha, altro infortunato ma quasi pronto al reintegro. Il centrocampista può tornare tra i convocati per Udine. Luiz Felipe è quasi del tutto recuperato: corre per essere in panchina al derby.