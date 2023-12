Lazio, Rambaudi su Isaksen: "Deve giocare titolare, ma ecco cosa gli manca..."

RASSEGNA STAMPA - Il gol e l'esultanza sfrenata sotto la Curva Nord, gettandosi tra quei tifosi che aspettavano la sua prima rete romana almeno quanto lui. La partita contro il Frosinone resterà indimenticabile per Gustav Isaksen. L'esterno danese, dopo aver servito a Castellanos il gol del pareggio, due minuti dopo ha aperto il piattone e ha battuto Turati regalando ai suoi compagni una vittoria importantissima e lanciando un nuovo segnale a Maurizio Sarri.

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dei biancocelesti, Roberto Rambaudi, ha commentato le prestazioni del classe 2001 invitando il tecnico a schierarlo titolare: "Per me gioca chi è più in forma. Se in questo momento Isaksen dà più garanzie di Anderson a Sarri nel ruolo di ala destra non vedo perché non possa giocare dal 1’".

D'altronde, sottolinea l'attuale commentatore della Rai, oggi rappresenta un valore aggiunto per i capitolini, anche da un punto di vista tattico visto del ruolo e delle caratteristiche: un esterno mancino nel 4-3-3, ideale per rientrare e calciare, farsi vedere con movimenti giusti e intelligenti, ma soprattutto abile con la palla e rapido nelle giocate. Anche lui, secondo Rambaudi, deve però migliorare sotto alcuni aspetti: "Premesso che bisogna dargli la possibilità anche di sbagliare. Deve comunque acquisire più cattiveria e cinismo in area e questo lo farà col tempo".