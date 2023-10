Lazio, rebus centrocampo: Luis Alberto unica certezza

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. La Lazio, dopo la sconfitta contro il Milan è pronta a rituffarsi nella Champions. I biancocelesti, mercoledì sera, saranno di scena a Glasgow contro il Celtic. Per l'occasione, Sarri valuta quale sia la formazione idonea da contrapporre all'undici scozzese. Come riporta il Corriere dello Sport, Provedel è sicuro del posto. Cosi come Luis Alberto, unica certezza di una linea mediana tutta da fare. Gli altri due posti sono da riempire. In queste prime otto gare stagionali, il centrocampo ha dato i maggiori problemi a Sarri. La ricerca dell'equilibrio senza snaturarsi al momento è un vero e proprio rebus. In queste prime gare stagionali, Mau ha cambiato spesso lo spartito. Aveva iniziato la stagione con Luis Alberto, Cataldi e Kamada nelle prime tre di campionato, poi li ha confermati con la Juve per poi cambiare in Champions con Vecino play con Kamada e Luis Alberto ai suoi lati. Nella gara successiva contro il Monza ha riproposto Cataldi play e Luis Alberto, ma al posto di Kamada ha messo Guendouzi. Con il Toro, ha messo Rovella play, confermato Luis Alberto e Vecino al posto del francese. Nell'ultima contro il Milan Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Come si evince da questi schieramenti, l'unico punto fermo è Luis Alberto come mezzala destra, gli altri due interpreti cambiano. Il tecnico ha modificato il terzetto quattro volte su otto partite. Il Comandante sta cercando l'equilibrio, ma al momento non sembra aver trovato la giusta alchimia. La Lazio è in cerca di un giusto equilibrio sia nella fase di possesso sia in quella di non possesso. L'unica certezza è Luis Alberto, intorno a cui il tecnico vuole costruire il terzetto giusto.