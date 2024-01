Lazio, recupero 'in ghiaccio': il piano di Sarri tra campionato, Coppa e Supercoppa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Gestire al meglio le energie per affrontare al massimo il tour de force di questo mese. È il piano centrale di Maurizio Sarri, che vuole evitare grandi sovraccarichi fisici giocando ogni tre giorni. Infatti la Lazio se la vedrà prima con l'Udinese, poi con un possibile derby in Coppa Italia e infine partirà in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Non si possono commettere errori in fase di recupero.

Come riporta Il Corriere dello Sport, dopo il match della Dacia Arena, in cui si va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, i biancocelesti rientreranno a Formello per prendere parte a terapie e immersioni nelle vasche di ghiaccio. La crioterapia, infatti, è una pratica ormai sempre più diffusa nel mondo del calcio: l'obiettivo principale è quello di contrastare le infiammazioni e migliorare il recupero fisico post-gara.

Quindi sarà fondamentale non sbagliare la preparazione ai prossimi incontri. La Lazio, dopo la sfida in campionato, inizierà subito a preparare il match di Coppa Italia. Un possibile derby contro la Roma (in programma il 10 gennaio, giorno successivo al al 124esimo compleanno del club) rende ancora più interessante e minuzioso il lavoro che sarà svolto nel centro sportivo.