Lazio, rialzarsi è l'imperativo! La Champions non arriva da sé e con l'Empoli...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata all’Olimpico, oggi la prima gara casalinga del 2023 contro l’Empoli alle 15. I biancocelesti non hanno iniziato il nuovo anno nel migliore dei modi, la sconfitta a Lecce pesa e non poco sul cammino verso quell’obiettivo tanto desiderato. Un altro passo falso, è stato un déjà-vu. Si sono riaffacciati quei momenti vissuti anche lo scorso anno e che sembrano essere una peculiarità di questa squadra, accentuati poi dalle solite problematiche legate al mercato. C’è bisogno di una scossa se si vuole raggiungere la Champions, non arriva da sé. La società dovrà fare il suo muovendosi per cercare rinforzi adeguati, stessa cosa vale per la squadra. Dovrà parlare il campo. La gara di oggi è l’occasione giusta, le aquile devono coglierla e non lasciarsela sfuggire come accaduto in passato. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, infatti, Sarri e i suoi hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime sei partite ufficiali tra fine ottobre e la trasferta salentina. Inclusa l’eliminazione dall’Europa League, un sogno infranto. Ora però ce n’è un altro per cui vale la pena insistere e combattere.

