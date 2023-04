Lazio, Riedle bestia nera della Juve: "Giocare con loro mi esaltava. E quei gol..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Il gol più bello messo a segno con la maglia della Lazio fu in un match casalingo con il Napoli, ma le reti più importanti furono quelle contro la Juve". Riedle è stata una delle bestie nere della squadra bianconera nei primi anni Novanta. Nelle tre stagioni in cui ha vestito la maglia biancoceleste, ha punito la Juve in tre occasioni: due volte all'Olimpico e una a Torino: il primo risale alla sfida del 3 marzo 1991. Colpo di testa in torsione, è una giocata straordinaria: l'attaccante si inserisce su un cross di Bacci dalla destra e in tuffo anticipa il difensore Galli e l'uscita di Tacconi, schiacciando in rete il gol, che risulterà decisivo, dell'1-0. "Segnare alla Juve mi regalava grande soddisfazione. Perché i bianconeri erano una delle squadre più forti in Itallia. E in quegli anni c'erano tantissimi miei connazionali", le sue parole riportate nella rassegna stampa di Radiosei. "La mia Lazio era una squadra che stava provando a crescere e il campionato italiano in quegli anni rappresentava il meglio. Quando affrontavamo Inter, Milan e Juve davamo sempre qualcosa in più. E lo stadio era incredibile", ha concluso.

