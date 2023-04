Lazio: ritiro ad Auronzo fino al 2025: l'ultima parola spetta a Lotito

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il connubio tra la Lazio ed Auronzo di Cadore potrebbe proseguire fino al 2025. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei la formazione biancoceleste la prossima estate sicuramente effettuerà il ritiro nella località veneta così come avviene dal 2008. Inoltre sono state gettate le basi anche per il 2024 e il 2025 visto che il comune di Auronzo e la Media Sport Event di Gianni Lacché hanno già trovato un accordo. Ciò non significa che la Lazio sia vincolata a questa intesa. L'ultima parola infatti spetta al presidente Lotito che dovrà dare il suo benestare affinché la squadra possa continuare ad effettuare la preparazione estiva in un posto dove ormai è di casa. In attesa di capire come si evolverà la vicenda, ecco il comunicato dell'accordo tra Auronzo e Media Sport Event: "Il Comune di Auronzo di Cadore e la società Media Sport Event Group comunicano di aver raggiunto un accordo biennale per ospitare una squadra professionistica importante per le stagioni 24 e 25. L’accordo è stato raggiunto grazie alla cooperazione tra il sindaco Dario Vecellio insieme a tutta la sua amministrazione e la Media Sport Event Group, in persona del suo presidente Gianni Lacchè. La società Media Sport Event Group al fine di raggiungere l’accordo ha manifestato disponibilità di farsi carico di parte delle spese inerenti i ritiri".