Lazio, ritorna il leader Milinkovic: la dedizione alla causa e il tema rinnovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lecce - Lazio è la partita del ritorno a pieno regime di Sergej Milinkovic Savic. Tra la pausa Mondiale e la vicenda della squalifica al derby, l'ultima grande esibizione del Sergente risale ad Atalanta - Lazio del 23 ottobre: in due mesi di campionato 3 gol e 7 assist, per intenderci un livello alla De Bruyne del Manchester City. Ora è il momento di tornare a quelle prestazioni, di trascinare la Lazio nella corsa a un posto in Champions League. Al Via del Mare Milinkovic ritrova Ciro Immobile, già mandato in gol 5 volte in stagione: il binario che va dal serbo al capitano è il più prolifico della Serie A, l'arma in più che può giocarsi Maurizio Sarri.

LA CAUSA LAZIO E IL RINNOVO - Intanto sul fronte calciomercato tutto tace. Milinkovic ha un contratto in scadenza nel 2024 ed entro la prossima estate la Lazio dovrà risolvere l'interrogativo legato al suo futuro: rinnovo o cessione, per evitare il rischio della partenza a parametro zero. Lo stesso giocatore, per bocca dell'amico fraterno Marusic, ha escluso un addio traumatico a una squadra che gli è entrata nel cuore. Sergej è arrivato a Roma nel 2015 da ventenne, nella Capitale è cresciuto, è diventato un uomo e alla fine del 2022 anche padre. Il Capodanno l'ha trascorso in famiglia, con la compagna e la figlia, ha ricaricato le batterie in vista della full immersion di gennaio. Alla Lazio Milinkovic è un re, tutto gira intorno a lui e a Immobile: in un'altra squadra sarebbe uno dei tanti, non avrebbe quel trasporto che prova con l'aquila sul petto. Anche per questo motivo il discorso rinnovo, seppur difficile, non è ancora tramontato. Il Sergente è dubbioso e magari un gol o un assist a Lecce potrebbero aiutarlo a sciogliere le riserve.