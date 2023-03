Lazio, rivoluzione a centrocampo, Sarri punta i giovani italiani: i nomi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo della Lazio in vista della prossima stagione è un gran punto interrogativo. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei va chiarita la situazione di Milinkovic: o rinnova o è l’ultima chance per venderlo. Luis Alberto invece sembra essersi sarrizzato. I dubbi restano, l’apertura del mercato potrebbe spingerlo a rivalutare eventuali offerte spagnole. Cataldi e Vecino allo stato attuale rappresentano i due punti fermi. Per il primo manca solo l’annuncio del rinnovo. Per l’uruguaiano, mezzala e regista, il contratto in essere scadrà nel 2025. Non ha convinto Basic, Sarri vorrebbe sostituirlo. E va risolto il rebus Marcos Antonio, non più calcolato dal tecnico. A centrocampo serviranno almeno due colpi a maggior ragione se Milinkovic andrà via. Il presidente Lotito è disposto ad accontentare Sarri in caso di ingresso in Champions League. Per la sostituzione del serbo il sogno di Mau è Zielinski, realizzabile solo se non proseguirà l’avventura di Napoli. Ma occorreranno anche altri colpi per rinforzare il reparto. A febbraio era stato proposto Gagliardini, in scadenza con l’Inter, lascerà Milano a giugno, è acquisibile a parametro zero. Ha 28 anni e può ancora dire la sua.

GIOVANI - Sarri però ha intenzione di inserire anche qualche giovane italiano. L’Empoli, ad esempio, è una bottega piuttosto qualitativa in tal senso. Il tecnico toscano ha un debole per i talenti di Corsi, non c’è anno in cui non ne punti uno. Quest’anno ne segue addirittura due: Tommaso Baldanzi e Jacopo Fazzini. Il primo è un trequartista, il secondo una mezzala. Hanno entrambi 20 anni e sono tra i giocatori italiani dal sicuro avvenire secondo Mau. La Lazio potrebbe giocarsi la carta Akpa Akpro arrivato ad Empoli la scorsa estate. È stato trasferito in prestito, la permanenza per un altro anno aiuterebbe ad intavolare una delle operazioni.

PORTIERI - L'ex allenatore della Juventus chiederà anche un nuovo estremo difensore in sostituzione di Maximiano. Non l’ha fatto giocare nel ritorno con l’AZ Alkmaar e nel derby ha spinto Provedel a giocare nonostante il febbrone. Eppure Sarri a fine gennaio aveva bloccato l’uscita del portiere portoghese, nonostante il club avesse ricevuto un’offerta dalla Premier. Lotito lo ha pagato oltre 10 milioni di euro e a giugno dovrà provare a rivenderlo. Tra i nomi che gravitano introno al club biancoceleste c’è Elia Caprile, portiere del Bari, 21 anni Da non scartare Audero in caso di retrocessione della Sampdoria, che però non si accontenterebbe facilmente del ruolo di vice Provedel.