Lazio - Roma | Abodi e Malagò, il derby arriva... ai vertici dello sport

La fede calcistica è sacra. Le circostanze, però, possono portare a smussare l'indole più viscerale della passione e cancellare il cosiddetto "tifo contro". Lo sanno bene Andrea Abodi e Giovanni Malagò, rispettivamente tifosi di Lazio e Roma nonché Ministro dello Sport e Presidente del Coni. Sembra esserci un derby anche ai vertici dello sport italiano. Il primo non nasce laziale, bensì tifoso del Napoli. Poi un passaggio quasi "naturale": "Ancora adesso vado a vedere le partite in Tevere". Una scelta non dettata dalla tradizione familiare, così invece nel caso di Malagò. Suo padre Vincenzo, riporta La Gazzetta dello Sport, ha trascorso una vita all'interno della Roma, di cui è stato il più giocane consigliere per poi diventare vicepresidente sia con Viola che con Sensi. Ha iniziato ad andare allo stadio a sei anni, non ha mai smesso.

Domani all'Olimpico Abodi ci sarà, mentre Malagò, che viene da un periodo lungo di viaggio in mezzo mondo, ha scelto di stare in famiglia e godersi il match in TV. Per entrambi il derby è una partita speciale, ancor di più la sportività. "L’auspicio è che sia un derby giocato sul campo, per una dimostrazione di maturità delle due tifoserie", le parole del Ministro dello Sport. Lazio e Roma si giocano tanto. I due avranno gli occhi puntati sull’erba dell’Olimpico.

