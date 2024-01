Lazio - Roma da prima pagina: "Derby totale. Sarri-Mou, è trappola"

Incrocio storico quello di Lazio - Roma, domani ai quarti di finale di Coppa Italia. Non solo il passaggio del turno, che Maurizio Sarri ha spiegato di non interessargli per il valore che il derby ha per il "popolo biancoazzurro", ma anche la possibilità di imporsi nella seconda stracittadina stagionale. Dopo il primo finito a reti bianche per entrambe le società, mercoledì 10 gennaio si può far sul serio.

L'attesa e l'entusiasmo in casa Lazio è davvero molta. Soprattutto dopo il "senza guardare se in palio ci sono punti o qualificazione", del tecnico toscano, al termine di Udinese-Lazio. Tutte le concentrazioni sono sulla squadra di Mourinho. Per l'occasione, i biancocelesti conquistano la prima pagina de Il Corriere dello Sport che, nel taglio centrale si legge: "Domani alle 18.00 un incrocio che può segnare la stagione. DERBY TOTALE, Sarri-Mou, la Coppa delle trappole. Mau ha due problemi, Isaksen in bilico, Zaccagni quasi out. Josè senza difensori: dubbio Llorente, Huijsen titolare". Qui sotto la foto: