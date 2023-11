Lazio - Roma è Immobile contro Lukaku: i due attaccanti a confronto

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il derby della Capitale Lazio - Roma è soprattutto Ciro Immobile contro Romelu Lukaku. Sono i due bomber a confronto, con caratteristiche e qualità diverse da mettere al servizio della squadra. Il capitano biancoceleste è letale palla al piede ed estremamente preciso nelle conclusioni. Senza dimenticare poi una delle sue specialità, ovvero l''imboscata' sul secondo palo quando si tratta di calci piazzati. Una mossa che ha fatto felici i suoi tifosi diverse volte. Il belga, invece, è più potente fisicamente e gioca di sponda più in stile 'muro'. Anche lui, comunque, si esprime bene nelle cavalcate palla al piede.

Sono entrambi due attaccanti leader. Uno, Ciro Immobile, è il capitano, l'altro, Romelu Lukaku, si è preso subito la scena trascinando la Roma. Al momento, però, segna di più il belga. È già a quota 6 gol in campionato (in nove partite) e 3 in Europa League (in quattro partite), tutti su azione. L'unica volta che è andato a calciare un rigore, l'ha sbagliato (contro il Lecce). Il numero 17 biancoceleste, invece, ha avuto più di qualche problema in questo inizio di stagione. Ha giocato solo sei volte da titolare in campionato ed è fermo a 3 gol, di cui uno solo su azione, e una rete in Champions League.

Al derby i due attaccanti arrivano in condizioni quasi totalmente opposte. Immobile ha segnato nella serata di martedì contro il Feyenoord e sembra essersi ripreso, anche e soprattutto emotivamente. Ha segnato 'alla Ciro' e i tifosi sperano che si sia sbloccato, con un occhio sempre al traguardo delle 200 reti in Serie A che dista 3 sole lunghezze. Lukaku, invece, è stato uno dei protagonisti della disfatta di Praga della Roma. Ha lottato da solo in attacco ed è uscito dal campo arrabbiato. I tifosi giallorossi confidano che questa sua cattiveria possa essere trasformata in energia al derby. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.