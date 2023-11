Lazio - Roma, Provedel inoperoso: La Stampa decide di...

Il portiere biancoceleste è stato spettatore del match perché la Roma praticamente non ha mai tirato in porta. Il quotidiano...

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel ha fatto da spettatore nel match tra Lazio e Roma. La sterilità offensiva giallorossa non ha praticamente mai impensierito l'estremo difensore biancoceleste. Un unico tiro centrale di Karsdorp nel primo tempo, poi solo ordinaria amministrazione per il numero 94. Per il portiere si tratta della terza stracittadina consecutiva senza prendere gol, un traguardo importante per l'ex Spezia che è sempre più una certezza della Lazio.

La prestazione del portiere ha convinto tutti. L'edizione odierna de La Stampa ha sorpreso scegliendo di mettere SV a Provedel. Gli altri quotidiani (clicca qui per tutte le pagelle complete) hanno scelto il 6, mentre la testata piemontese ha voluto sottolineare l'inoperosità dell'estremo difensore biancoceleste. Diverso il discorso per Rui Patricio che ha salvato i suoi soprattutto sul colpo di testa di Romagnoli. Il portoghese è stato il migliore tra i suoi e ha preso tutti voti oltre la sufficienza su tutti i giornali odierni. I due volti del derby.